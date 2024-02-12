Три человека погибли при столкновении легкового авто с микроавтобусом под Белгородом

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Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте регионального главкам МВД РФ.

Авария произошла около 06:30 на трассе в районе села Анновка Корочанского района. Девушка 1996 года рождения, находясь за рулем автомобиля Hyundai Accent, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два ее пассажира – мужчина и женщина – от полученных травм скончались на месте аварии", – говорится в сообщении.

Еще четыре человека в результате аварии пострадали. Водителя и двух пассажиров микроавтобуса госпитализировали с травмами.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте аварии работают автоинспекторы, обеспечивающие безопасный объезд.

До этого 14 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и автомобилем в Кузбассе. 40-летний водитель легкового авто ВАЗ-2104 превысил допустимую скорость, учитывая ситуацию на дорогах в связи с погодными условиями, и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус "Волгабас".

