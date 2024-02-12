Фура с фруктами сгорела на трассе М-11

Фото: МЧС России

Фура с фруктами сгорела на 130 километре трассы М-11 "Нева". Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"На 130 километре трассы М-11 "Нева" горит большегруз с фруктами. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения", – указано в сообщении.

По данным МЧС, огонь удалось потушить оперативно. Для ликвидации пожара привлекались 22 специалиста и 6 единиц техники. В ведомстве подчеркнули, что водитель не пострадал, а причину возгорания будут определять эксперты.

Ранее автомобили столкнулись и воспламенились в Гагаузской автономии в Молдавии. В результате ДТП насмерть сгорели три человека, еще один получил травмы разной степени тяжести.

До этого сообщалось о возгорании в квартире многоквартирного дома на улице Лухмановской. После устранения огня была найдена женщина с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

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