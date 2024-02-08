Женщина погибла в результате пожара на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома на востоке Москвы. В результате происшествия погибла женщина. Столичная прокуратура рассказала о случившемся в своем официальном телеграм-канале.

"В результате возгорания в квартире жилого дома на улице Лухмановской погибла женщина 1990 года рождения. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – говорится в публикации.

Перовская межрайонная прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.

В свою очередь, в аккаунте столичного главка СК РФ сообщается о начале доследственной проверки по факту гибели человека при пожаре.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в четверг, 8 февраля. После устранения огня была найдена женщина с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

Сейчас следователи осматривают квартиру, где возник пожар. Специалисты планируют провести ряд экспертиз.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома на Большой Юшуньской улице в столичном районе Зюзино. В результате случившегося погибли два человека.

Зюзинская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств пожара, ход и результаты проверки.



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