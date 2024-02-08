08 февраля, 14:11Происшествия
Женщина погибла в результате пожара на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Пожар произошел в одной из квартир жилого дома на востоке Москвы. В результате происшествия погибла женщина. Столичная прокуратура рассказала о случившемся в своем официальном телеграм-канале.
"В результате возгорания в квартире жилого дома на улице Лухмановской погибла женщина 1990 года рождения. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – говорится в публикации.
Перовская межрайонная прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.
В свою очередь, в аккаунте столичного главка СК РФ сообщается о начале доследственной проверки по факту гибели человека при пожаре.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в четверг, 8 февраля. После устранения огня была найдена женщина с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.
Сейчас следователи осматривают квартиру, где возник пожар. Специалисты планируют провести ряд экспертиз.
Ранее пожар произошел в квартире жилого дома на Большой Юшуньской улице в столичном районе Зюзино. В результате случившегося погибли два человека.
Зюзинская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств пожара, ход и результаты проверки.
Возгорание произошло в здании на Никольской улице
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