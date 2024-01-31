31 января, 14:05Происшествия
Два человека погибли в результате пожара в квартире в Зюзине
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Пожар произошел в квартире жилого дома на Большой Юшуньской улице в столичном районе Зюзино. В результате случившегося погибли два человека, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – отмечается в сообщении.
Зюзинская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств пожара, ход и результаты проверки.
Ранее пресс-служба МЧС рассказала, что замыкание электроодеяла стало причиной пожара и смерти 69-летней пенсионерки из Москвы. Смерть, по предварительным данным, наступила из-за пяти вдохов едкого дыма.
До этого тела пенсионерки и ее внука-подростка без видимых признаков насильственной смерти нашли в квартире дома, расположенного на 1-й Курьяновской улице в Москве. Мать ребенка была доставлена в больницу.
Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Квартиру уже обследовали сотрудники экстренных служб и Мосгаза.
Пожар в здании ансамбля католической церкви в центре Москвы ликвидирован
Читайте также