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20 января, 11:07

Происшествия

В Дагестане полностью потушили возгорание двух многоквартирных домов

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание, которое произошло на крыше двух жилых домов в Махачкале, полностью потушили. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Дагестану Сабира Махмудова, полностью пожар ликвидировать не удавалось ранее из-за отсутствия проезда для спецтехники и источников наружного водоснабжения для тушения возгорания.

В ночь с 19 на 20 января в Махачкале загорелась крыша двух многоэтажных домов в результате замыкания линии электропередачи. Пожарные эвакуировали 65 жильцов дома.

На месте работали 78 специалистов и 21 единиц техники, добавили в ведомстве. Площадь возгорания на момент его локализации составляла примерно 500 квадратных метров.

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