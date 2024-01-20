В Дагестане загорелась крыша двух жилых домов на площади 500 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Махачкале загорелась крыша двух многоэтажных домов. Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар вспыхнул в результате замыкания линии электропередачи. На данный момент огнеборцы уже локализовали возгорание. Пожарные также эвакуировали 65 жильцов дома.

На месте происшествия работают 78 специалистов и 21 единиц техники, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел на рынке в центре Челябинска. Его площадь достигала 1,2 тысячи квадратных метров.

Возгоранию присваивали повышенный ранг сложности. Основные усилия пожарных были сосредоточены на защите соседних зданий. Вечером 19 января огонь удалось полностью потушить.

После произошедшего прокуратура организовала проверку, в рамках которой планируется установить все обстоятельства пожара.

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