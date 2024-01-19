Пожар на рынке в Челябинске потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные потушили возгорание, вспыхнувшее на рынке в центре Челябинска. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

"В Челябинске огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", – говорится в сообщении ведомства.

Пожар вспыхнул на рынке рядом с ТРК "Европа-Азия" 19 января. Изначально его площадь составляла 1 тысячу квадратных метров, однако затем она увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов".

Пожару присваивали повышенный ранг сложности. Основные усилия пожарных были сосредоточены на защите соседних зданий.

Прокуратура запустила проверку по причине возгорания на рынке. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причины пожара, а также оценят исполнение закона о пожарной безопасности.

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