В Клинцах приняли все меры по обеспечению безопасности

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

В Клинцах приняты все меры по обеспечению безопасности после пожара на нефтебазе. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в ходе собрания оперштаба по тушению возгорания.

"Вместе со всеми оперативными и экстренными службами обсудили порядок действий по ликвидации пожара в ночное время", – заявил глава региона в своем телеграм-канале.

При этом глава региона уточнил, что сил и средств для полной ликвидации возгорания хватает. Сейчас на месте происшествия идут работы по тушению пожара.

По словам Богомаза, ситуация с возгоранием на нефтебазе в Клинцах находится под контролем Главного управления МЧС России по Брянской области и всех оперслужб.

19 января ВСУ атаковали с помощью беспилотника объекты на территории города Клинцы. Как уточнил Богомаз, его подавили средства РЭБ. При уничтожении произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. Никто не пострадал.

На месте падения началось возгорание. К ликвидации огня привлекли пожарный поезд, который прибыл к территории происшествия с пятью тоннами пенообразователя и 120 тоннами воды.

Площадь пожара на нефтебазе составила более 1 тысячи квадратных метров. Согласно информации оперативных служб, там происходит возгорание четырех резервуаров с бензином.

Об эвакуации жителей домов, расположенных недалеко от нефтебазы, также сообщал Богомаз. По его словам, перевезли 32 жителей. Для владельцев домов в границах ЧП организовали пункты временного размещения, уточнил он.



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