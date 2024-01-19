В Wildberries заявили, что пожар серьезно не повлиял на логистику компании в Москве

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Пожар на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом не оказал серьезного влияния на логистику маркетплейса в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным компании, логистику сразу после произошедшего перестроили. Товары, которые должны были поставляться через Санкт-Петербург, теперь везут сразу в другие города.

"Мы делаем все возможное, чтобы товар в эти города был доставлен в срок", – уточнили в пресс-службе.

В Wildberries добавили, что компания собирается реконструировать здание сгоревшего склада в Шушарах. В настоящее время специалисты занимаются на начальном этапе разработкой плана по реконструкции: выясняют объем инвестиций, который необходим для проведения работ.

"В будущем это позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры", – сказано в сообщении.

Пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах утром 13 января. Площадь возгорания изначально составляла тысячу квадратных метров, потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов".

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе ликвидировали открытое горение.

Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.



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