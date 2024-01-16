Wildberries вернул покупателям средства за отмененные из-за пожара на складе заказы

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Wildberries перечислил покупателям деньги за заказы, отмененные из-за пожара на складе в Санкт-Петербурге, сообщается в телеграм-канале пресс-службы онлайн-ретейлера.

Компания уже скрыла с витрины маркетплейса товары, которые были повреждены. Для части покупателей товары заменили на такие же при наличии на других складах, остальным вернули деньги за отмену заказов.

Уточняется, что 53% покупателей получат возврат денежных средств, еще 47% смогут получить заказы после замены товаров. Причем 11% таких заказов уже выдали либо доставили в пункты выдачи.

Чтобы минимизировать сроки задержки доставки, поставки продавцов перераспределяют на другие склады и сортировочные центры.

Пожар произошел на складе Wildberries утром 13 января. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов".

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе ликвидировали открытое горение.

Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.



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