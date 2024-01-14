СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wilberries в Петербурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями после пожара на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению председателя СК России в связи с пожаром в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", – говорится в сообщении.

Следствие считает, что крупное возгорание на складе компании произошло из-за злоупотребления полномочиями со стороны лиц, выполнявших управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности.

В настоящее время специалисты продолжают осмотр объекта и проводят мероприятия, направленные на установление причин пожара.

Пожар произошел на складе Wildberries утром 13 января. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом увеличилась до 50 тысяч.

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. В результате произошедшего никто из сотрудников центра не пострадал, они успели эвакуироваться из горящего объекта.

МЧС РФ рассматривает три версии пожара на складе компании в Санкт-Петербурге. Уголовное дело после пожара поручил возбудить глава СК РФ Александр Бастрыкин.



Сильный пожар на складе в Петербурге привел к обрушению