МЧС рассматривает три версии пожара на складе Wildberries

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В настоящее время рассматриваются три версии причины пожара на складе Wildberries в Шушарах. Об этом со ссылкой на источник, близкий к МЧС сообщает РБК.

Первой версией является "занесение источника огня извне неустановленными лицами", то есть поджог. Второй версией является неосторожное обращение с огнем и третьей версией является аварийная работа электросети.

"Сейчас выясняется было ли короткое замыкание, следы которого обнаружены, первичным, то есть причиной пожара, или вторичным, произошедшим в результате пожара", – заявил источник.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries, сообщает ТАСС. Он также поручил представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего.

Пожар вспыхнул на складе Wildberries, расположенном в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на Московском шоссе, дом 153, утром 13 января. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом увеличилась до 50 тысяч. Остановить распространение огня удалось в 10:55 на площади 70 тысяч квадратных метров. При пожаре никто не пострадал, люди были эвакуированы.

Пожар произошел в складском комплексе размером 350 на 320 метров, высотой 20 метров. Онлайн-ретейлер Wildberries подтвердил факт пожара.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия.

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