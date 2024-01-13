В Петербурге не выявили превышений норм вредных веществ в воздухе из-за пожара

Фото: МЧС России

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не выявило нарушений гигиенических нормативов в атмосфере по результатам анализа проб воздуха в зоне влияния крупного пожара на складе Wildberries в Пушкинском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По информации Роспотребнадзора, отбор проб проводится в зоне возможного влияния дымовых выбросов в 12 точках на территории жилой застройки Фрунзенского, Невского, Пушкинского и Колпинского районов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что эксперты анализировали наличие в атмосфере загрязняющих веществ, которые характерны для пожара. Отбор проб и исследования атмосферного воздуха продолжатся.

Ведомство добавило, что не получало от местных жителей жалоб на неприятные запахи в зоне влияния пожара, плохое самочувствие.

Предварительной причиной пожара на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга стала неисправность электропроводки.

Кроме того, стало известно, что пожарная сигнализация в момент пожара была отключена, поскольку ранее было неоднократное ложное срабатывание. Сам объект официально не введен в эксплуатацию, в Росреестре он не значится, поэтому находился вне поля зрения контрольно-надзорных органов.

Пожар локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров. Пожарные не допустили распространение огня на всю площадь склада и электроподстанцию. Также спасатели сняли угрозу перехода огня на парковку с фурами.

В результате никто не пострадал. В то же время в региональном главке МЧС добавили, что здание склада обрушилось на площади 50 тысяч квадратных метров.

Пожару присвоили максимальный ранг сложности – пятый. Кроме того, более чем в два раза была увеличена группировка по тушению пожара. Отмечалось, что с огнем борются 286 человек и 57 единиц техники.

По информации на 17:30 по московскому времени, пожару присвоен второй ранг. Площадь горения сократилась 4 тысяч квадратных метров.

Онлайн-ретейлер Wildberries подтвердил факт пожара. По его данным, людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров будет компенсирована. В пресс-службе добавили, что со стороны руководства компании оказывается все необходимое содействие.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия. Кроме того, ведомство даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности.

СМИ со ссылкой на Госстройнадзор Санкт-Петербурга сообщали, что компания Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод складского комплекса в Пушкинском районе города.

Уточнялось, что было выдано разрешение на строительство складского комплекса, а также заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. При этом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не было.

Позднее Wildberries опровергла отсутствие у сгоревшего склада документа о соответствии, об этом также писали СМИ.

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили в 10 млрд рублей