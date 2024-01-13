13 января, 18:51Происшествия
Площадь горения на складе Wildberries в Петербурге сократилась до 4 тыс "квадратов"
Фото: МЧС России
Площадь горения в завалах на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на данный момент составляет 4 тысячи квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС РФ.
По данным на 17:30 по московскому времени, пожару присвоен второй ранг, уточнили в ведомстве.
Предварительной причиной пожара на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга стала неисправность электропроводки.
Кроме того, стало известно, что пожарная сигнализация в момент пожара была отключена, поскольку ранее было неоднократное ложное срабатывание. Сам объект официально не введен в эксплуатацию, в Росреестре он не значится, поэтому находился вне поля зрения контрольно-надзорных органов.
Пожар локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров. Пожарные не допустили распространение огня на всю площадь склада и электроподстанцию. Также спасатели сняли угрозу перехода огня на парковку с фурами.
В результате никто не пострадал. В то же время в региональном главке МЧС добавили, что здание склада обрушилось на площади 50 тысяч квадратных метров.
Пожару присвоили максимальный ранг сложности – пятый. Кроме того, более чем в два раза увеличена группировка по тушению пожара. С огнем борются 286 человек и 57 единиц техники.
Огонь вспыхнул на складе Wildberries размером 350 на 320 метров, высотой 20 метров, расположенном на Московском шоссе, дом 153. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом увеличилась до 50 тысяч.
Онлайн-ретейлер Wildberries подтвердил факт пожара. По его данным, людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров будет компенсирована. В пресс-службе добавили, что со стороны руководства компании оказывается все необходимое содействие.
СМИ со ссылкой на Госстройнадзор Санкт-Петербурга сообщали, что компания Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод складского комплекса в Пушкинском районе города.
Уточнялось, что было выдано разрешение на строительство складского комплекса, а также заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. При этом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не было.
Позднее Wildberries опровергла отсутствие у сгоревшего склада документа о соответствии, об этом также писали СМИ.
Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили в 10 млрд рублей
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