Загоревшийся склад Wildberries в Петербурге работал без разрешения

Фото: МЧС России

Компания Wildberries не обращалась в Госстройнадзор Санкт-Петербурга за разрешением на ввод складского комплекса в Пушкинском районе города, где в субботу произошел крупный пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что было выдано разрешение на строительство складского комплекса, а также заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. При этом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не было.

Предварительной причиной пожара на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга стала неисправность электропроводки.

Кроме того, стало известно, что пожарная сигнализация в момент пожара была отключена, поскольку ранее было неоднократное ложное срабатывание. Сам объект официально не введен в эксплуатацию, в Росреестре он не значится, поэтому находился вне поля зрения контрольно-надзорных органов.

Пожар локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров. Кроме того, пожарные не допустили распространение огня на всю площадь склада и электроподстанцию. Также спасатели сняли угрозу перехода огня на парковку с фурами.

В результате никто не пострадал. В то же время в региональном главке МЧС добавили, что здание склада обрушилось на площади 50 тысяч квадратных метров.

Пожару присвоен максимальный ранг сложности – пятый. Кроме тог, более чем в два раза увеличена группировка по тушению пожара. С огнем борются 286 человек и 57 единиц техники.

Огонь вспыхнул на складе Wildberries размером 350 на 320 метров, высотой 20 метров, расположенном на Московском шоссе, дом 153. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом увеличилась до 50 тысяч.

Онлайн-ретейлер Wildberries подтвердил факт пожара. По его данным, людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров будет компенсирована. В пресс-службе добавили, что со стороны руководства компании оказывается все необходимое содействие.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия. Кроме того, ведомство даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности.



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