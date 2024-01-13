Роспотребнадзор Петербурга проверит состояние воздуха в зоне пожара на складе Wildberries

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Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха в зоне крупного пожара на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, чтобы определить наличие или отсутствие загрязнение в зоне жилой застройки, сообщается городское управление ведомства.

Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направили в лабораторию ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области для проведения исследований.

Пожару присвоен максимальный ранг сложности – пятый. Кроме того, более чем в два раза увеличена группировка по тушению пожара. С огнем борются 286 человек и 57 единиц техники. На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится и.о. прокурора Пушкинского района Михаил Носенок.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия. Кроме того, ведомство даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности.

Огонь вспыхнул на складе Wildberries, расположенном на Московском шоссе, дом 153. Площадь возгорания достигла 50 тысяч квадратных метров.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Пожар произошел в складском комплексе размером 350 на 320 метров, высотой 20 метров.

Онлайн-ретейлер Wildberries подтвердил факт пожара. По его данным, людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров будет компенсирована. В пресс-службе добавили, что со стороны руководства компании оказывается все необходимое содействие.

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