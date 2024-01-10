Пожилая женщина погибла в результате пожара в частном доме в Строгине

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожилая женщина погибла во время пожара в частном доме в Строгине. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем официальном телеграм-канале.

"В результате пожара в частном жилом доме на улице 1-й Лыковская на северо-западе столицы погибла женщина 1948 года рождения. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – говорится в публикации.

Специалисты намерены установить все обстоятельства случившегося. Надзорное ведомство проконтролирует ход проверки по данному инциденту.

О пожаре на северо-западе Москвы стало известно в ночь на 10 января. ЧП произошло по адресу 1-я Лыковская улица, дом № 61. В экстренных службах сообщили, что огонь распространился на 48 квадратных метров – всю площадь строения.

Спасатели обнаружили тело человека в очаге возгорания. Однако для того, чтобы установить личность, потребовалось время.



Частный дом загорелся на северо-востоке Москвы