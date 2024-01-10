Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 09:20

Происшествия

Пожилая женщина погибла в результате пожара в частном доме в Строгине

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожилая женщина погибла во время пожара в частном доме в Строгине. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем официальном телеграм-канале.

"В результате пожара в частном жилом доме на улице 1-й Лыковская на северо-западе столицы погибла женщина 1948 года рождения. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – говорится в публикации.

Специалисты намерены установить все обстоятельства случившегося. Надзорное ведомство проконтролирует ход проверки по данному инциденту.

О пожаре на северо-западе Москвы стало известно в ночь на 10 января. ЧП произошло по адресу 1-я Лыковская улица, дом № 61. В экстренных службах сообщили, что огонь распространился на 48 квадратных метров – всю площадь строения.

Спасатели обнаружили тело человека в очаге возгорания. Однако для того, чтобы установить личность, потребовалось время.

Частный дом загорелся на северо-востоке Москвы

Читайте также

происшествияпожар
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика