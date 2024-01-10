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Человек погиб при пожаре в частном доме на северо-западе Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар в частном жилом доме произошел на северо-западе Москвы, погиб один человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.
"По адресу 1-я Лыковская улица, 61, произошел пожар в частном жилом доме на площади 48 квадратных метров – вся площадь строения. В очаге возгорания обнаружен один погибший", – сообщил собеседник агентства.
Личность погибшего устанавливается. Пожарные ликвидировали открытое горение.
Ранее трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в селе Грахове в Удмуртии. Он был один дома в момент, когда в доме произошел пожар. Родственникам погибшего потребовалась помощь психолога.
До этого, вечером 7 января стало известно о пожаре в жилом доме на севере Москвы. В пятиэтажном здании загорелась квартира на 3 этаже.
Пожарные спасли из огня одного человека, еще 11 жильцов самостоятельно вышли на улицу еще до прибытия огнеборцев.
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