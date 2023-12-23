Горка вместе с детьми обрушилась в Хакасии, есть пострадавшие

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Горка в поселке Усть-Абакан в Хакасии обрушилась вместе с детьми. Об этом сообщает телеграм-канал поселкового совета одноименного района.

Уточняется, что инцидент произошел на Рыночной площади поселка городского типа. По данным поссовета, пострадавшим детям оказывается медицинская помощь.

"Сразу после случившегося на место приехали медики, глава поселка Нина Леонченко и специалисты поссовета", – подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас на месте работают компетентные органы. Причина случившегося будет установлена, уверены в поссовете.

"Администрация Усть-Абаканского поссовета приносит глубочайшие извинения жителям поселка и родителям пострадавших детей", – указывается в публикации.

По сообщению ТАСС, в результате обрушения пострадали 7 детей. Как отметила глава района Елена Егорова, двое детей 2013 и 2014 года рождения попали в республиканскую больницу с переломами, а еще пятеро обратились в травмпункт.

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