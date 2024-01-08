Пожарные тушат возгорание в жилом доме на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Северном административном округе столицы загорелась квартира на 3 этаже жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожарные спасли из огня одного человека, еще 11 жильцов самостоятельно вышли на улицу еще до прибытия огнеборцев.

В ведомстве отметили, что сведений о возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в столичной гостинице по адресу: улица Симоновский Вал, дом 2. В здании вспыхнуло незначительное возгорание, которое удалось ликвидировать через некоторое время.

До этого в Богородском городском округе в Подмосковье две девочки погибли во время пожара в частном доме. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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