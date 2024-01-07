Пожар произошел в гостинице в Таганском районе Москвы

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Пожар произошел в гостинице по адресу: улица Симоновский Вал, дом 2. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по столице.

Уточняется, что в здании произошло незначительное возгорание, которое ликвидировали в 04:12. Сведений о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.

Согласно данным из открытых источников, в этом доме находится отель Holiday Tagansky.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Серково загорелся склад. Первоначально площадь пожара составляла около 1,3 тысячи квадратных метров, однако потом она увеличилась до 1,6 тысячи "квадратов".

Через некоторое время пожарные полностью потушили возгорание на складе. В результате произошедшего никто не пострадал.

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