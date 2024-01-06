Пожар на складе в Подмосковье локализовали на площади 1,6 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на складе с картоном в деревне Серково городского округа Щелково в Подмосковье локализовали на площади в 1,6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар", – отметило ведомство.

О пожаре на складе стало известно утром 6 января. Изначально площадь возгорания составляла 1 260 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Всего к ликвидации огня привлечены около 40 человек и 14 единиц техники.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Подмосковье двух мужчин от отравления угарным газом. Еще двух женщин госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

До этого СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика и девочки в результате пожара в центре столицы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом.

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