06 января, 09:43Происшествия
Пожар на складе в Подмосковье локализовали на площади 1,6 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар на складе с картоном в деревне Серково городского округа Щелково в Подмосковье локализовали на площади в 1,6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар", – отметило ведомство.
О пожаре на складе стало известно утром 6 января. Изначально площадь возгорания составляла 1 260 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Всего к ликвидации огня привлечены около 40 человек и 14 единиц техники.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Подмосковье двух мужчин от отравления угарным газом. Еще двух женщин госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
До этого СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика и девочки в результате пожара в центре столицы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом.
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