СК возбудил дело по факту гибели нескольких человек в Люберцах из-за угарного газа

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Подмосковье двух мужчин от отравления угарным газом. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что в среду, 3 января, в одной из квартир Люберец нашли тела двух мужчин без признаков жизни. Еще двух женщин госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.



"Предварительной причиной произошедшего является отравление угарным газом", – уточнили в СК.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Сведения о других пострадавших уточняются.

Кроме того, региональная прокуратура также организовала свою проверку по данному факту. По сообщению ведомства, инцидент случился на Инициативной улице.

Утверждается, что в нескольких квартирах нашли тела двух мужчин и еще одной женщины. Еще двоих госпитализировали. По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.

Ранее СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика и девочки в результате пожара в центре столицы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом.

Стала известна причина пожара в Москве, из-за которого погибли двое маленьких детей