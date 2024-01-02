Пожар в жилом доме на проспекте Мира в Москве ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар, вспыхнувший в жилом доме на проспекте Мира в Москве, полностью ликвидировали. Пострадавших не выявили, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Сотрудники ведомства эвакуировали из здания четырех человек. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

О пожаре в доме на проспекте Мира стало известно утром 2 января. Огонь охватил квартиры на 1 и 2 этажах здания, а также межквартирные перекрытия между 2 и 4 этажами. Всего на месте работали 101 специалист и 29 единиц техники МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре на площади 800 квадратных метров, который произошел в двухэтажном строении на улице Крылатской. Через некоторое время огнеборцам удалось потушить возгорание, обошлось без пострадавших.

До этого квартира загорелась в многоэтажном доме на Алтуфьевском шоссе. В результате пожара погиб человек. Прокуратура проконтролирует ход процессуальной проверки по данному инциденту.

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