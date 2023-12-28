Пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Татарстане погиб

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Мужчина, который пострадал после взрыва бытового газа в квартире двухэтажного жилого дома в поселке Осиново в Татарстане, погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Республиканской клинической больницы.

По данным медучреждения, мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами 80% тела.

ЧП произошло 21 декабря. В экстренных службах сообщали, что пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали. Взрыв привел к частичному обрушению несущей стены жилого дома.

Повреждения получили как минимум две квартиры. На фоне инцидента Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В министерстве здравоохранения республики позже уточнили, что троим пострадавшим помощь не понадобилась.

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