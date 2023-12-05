Женщина во время готовки устроила взрыв в жилой квартире в Екатеринбурге

Фото: МЧС Свердловской области

Женщина пострадала в результате взрыва в квартире в Екатеринбурге. О происшествии рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"В момент мощного хлопка в жилище находилась женщина. <...> Пострадавшую в шоковом состоянии с ожогами 1-й–2-й степеней тяжести госпитализировали", – приводит ТАСС его слова.

По предварительным данным правоохранителей, женщина нарушила технику противопожарной безопасности. По одной из версий, во время готовки она сильно нагрела масло, в результате чего оно загорелось. Тогда женщина поместила "факел" под воду, что и привело к взрыву.

Отмечается, что в квартире пострадавшей вышибло дверь, также оказалась повреждена дверь в квартиру соседей.

Ранее сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в пятиэтажке в Котельниковском районе Волгоградской области. Жильцов многоквартирного дома пришлось эвакуировать. Уточнялось, что загорелись две квартиры на последнем этаже.

По словам очевидцев, перед пожаром в жилом доме произошел взрыв газа. Экстренные службы сообщили, что в результате происшествия один человек погиб. Еще двое пострадали.



Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом