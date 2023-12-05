05 декабря, 21:39Происшествия
Женщина во время готовки устроила взрыв в жилой квартире в Екатеринбурге
Фото: МЧС Свердловской области
Женщина пострадала в результате взрыва в квартире в Екатеринбурге. О происшествии рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"В момент мощного хлопка в жилище находилась женщина. <...> Пострадавшую в шоковом состоянии с ожогами 1-й–2-й степеней тяжести госпитализировали", – приводит ТАСС его слова.
По предварительным данным правоохранителей, женщина нарушила технику противопожарной безопасности. По одной из версий, во время готовки она сильно нагрела масло, в результате чего оно загорелось. Тогда женщина поместила "факел" под воду, что и привело к взрыву.
Отмечается, что в квартире пострадавшей вышибло дверь, также оказалась повреждена дверь в квартиру соседей.
Ранее сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в пятиэтажке в Котельниковском районе Волгоградской области. Жильцов многоквартирного дома пришлось эвакуировать. Уточнялось, что загорелись две квартиры на последнем этаже.
По словам очевидцев, перед пожаром в жилом доме произошел взрыв газа. Экстренные службы сообщили, что в результате происшествия один человек погиб. Еще двое пострадали.
Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом
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