Число пострадавших после взрыва газа в Балашихе выросло до 20

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших после взрыва газа в доме в подмосковной Балашихе выросло до 20. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы Подмосковья.

Там уточнили, что восемь человек госпитализированы, еще 12 получили помощь амбулаторно.

МЧС открыло горячую линию для эвакуированных жильцов поврежденного дома 8 (800) 700-56-76.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин уточнял, что семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, а пострадавшим в зависимости от тяжести ущерба – от 100 до 500 тысяч рублей.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел 20 сентября. В результате повреждения получили не менее 10 квартир.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Стены дома несколько раз обрушились. По информации МЧС, жертвами стали пять человек, из них двое – спасатели.

Второй пожар за день произошел в доме в Балашихе, где взорвался газ