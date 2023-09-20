Очевидцы взрыва в Балашихе поделились подробностями ЧП

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

После взрыва в доме в Балашихе на место происшествия приехали по меньшей мере девять машин скорой помощи, а также кран, чтобы обеспечить спасателям доступ к квартирам. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала жительница соседнего дома.

"Приехали девять скорых на место, вытащили одного человека на каталках. <..> Как мы поняли, это погибший. <...> Подъезжает кран, на котором можно поднять спасателя, чтобы он помог вылезти через окно", – поделилась она.

Женщина также поделилась, что в момент взрыва в ее квартире все тряслось. Однако, что произошло, она узнала позже из новостей, потому что пострадавшая часть здания находилась с другой стороны.

Другая свидетельница произошедшего рассказала, что от взрыва пострадали квартиры, расположенные на первом – пятом этажах. Сам же хлопок, утверждает она, произошел на четвертом этаже. По ее словам, все, как очевидцы, так и жители дома, были напуганы произошедшим.

Собеседница телеканала "360" тем временем уточнила, что взрыв прогремел в 08:22, ударной волной выбило стекла в соседнем здании. Она также заметила, что сирена скорой помощи была слышна уже спустя три минуты после ЧП.

Как рассказал "Комсомольской правде" мужчина, который в момент инцидента поблизости выгуливал собаку, в центральной части дома "просто сложились три этажа", в отдельных местах взрывной волной по швам выдавило бетонные плиты.

Между тем жительница пострадавшего дома поделилась, что в момент взрыва здание "подпрыгнуло", а затем с улицы послышался крик.

"Я собиралась на работу. И вдруг такой громкий взрыв, как в фильмах про войну. Дом аж подпрыгнул. Я застыла на месте. <...> Сначала была тишина. А потом с улицы начали кричать", – рассказала она.

Другой житель пострадавшего дома рассказал Life.ru, что хлопок был глухим, но он смог выбить стекла в его квартире.

"У меня восьмой этаж, а взорвалось на четвертом. Вылетели окна на балконе, и внутрь квартиры залетели стекла", – поделился мужчина.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате повреждены оказались как минимум 10 квартир.

В результате взрыва погибли три человека, четверо пострадали и были госпитализированы. По другим данным, число пострадавших достигает восьми человек.

В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".



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