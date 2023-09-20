Появились кадры первых минут после взрыва газа в жилом доме в Балашихе

В Сети появилось видео, на которых очевидцы запечатлели первые минуты после взрыва газа, произошедшего в жилом многоквартирном доме в Балашихе.

На кадрах видно граждан, ставших очевидцами ЧП, а также несколько обрушенных этажей, обломки стен дома и прибывших на место происшествия сотрудников полиции, бригаду скорой помощи, спасателей.

Взрыв в многоквартирном доме в Балашихе произошел утром 20 сентября на Октябрьской улице. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что не менее 10 квартир были повреждены в результате ЧП, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

Один человек погиб и двое пострадали. На месте происшествия продолжаются проверки, которые проводят следователи и криминалисты.

Позже Следственный комитет РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".



Два этажа жилого дома обрушились в подмосковной Балашихе из-за взрыва газа