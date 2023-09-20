СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Балашихе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК РФ по Московской области.

В сообщении подчеркнули, что следователи и криминалисты незамедлительно выехали на место происшествия. Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Отмечается, что на месте работают экстренные службы, криминалисты и следователи. Проводится разбор завалов. Информация о пострадавших уточняется.

Прокуратура Московской области, в свою очередь, организовала проверку в связи с инцидентом. Информация опубликована в ее телеграм-канале.

Добавляется, что по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте работает Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.

ЧП произошло в 08:21 на Октябрьской улице, уточнял губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его данным, не менее 10 квартир повреждены в результате взрыва газа, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

Отмечалось, что газ взорвался на четвертом этаже, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности.

В Единой дежурно-диспетчерской службе добавили, что есть угроза обрушения конструкций на пятом и шестом этажах. В МЧС по Московской области заявили, что при взрыве пострадал один человек.



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