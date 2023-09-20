При взрыве газа в жилом доме в Балашихе обрушились 3-й, 4-й и 5-й этажи – Воробьев

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Не менее 10 квартир повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. По его словам, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

Он уточнил, что ЧП произошло в 08:21 на Октябрьской улице. Газ взорвался на четвертом этаже, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности.

По данным ГУ МЧС по Московской области, обрушились три этажа и два балкона.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения конструкций на шестом этаже. Как уточнили в МЧС по Московской области, при взрыве пострадал один человек.