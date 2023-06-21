Человек пострадал после взрыва газа в доме в Дагестане

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Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в квартире на 17-м этаже дома в дагестанском Дербенте. В результате этого пострадал человек, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

"По предварительным данным, 21 июня 2023 года произошел хлопок газовоздушной смеси и возгорание в квартире на 17-м этаже многоквартирного дома в городе Дербенте, есть пострадавший. В настоящее время пожар потушен", – поделились в ведомстве.

Правоохранители организовали проверочные мероприятия. Во время них прокуратура оценит соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Ранее сообщалось, что в подсобном помещении жилой пятиэтажки в Салавате произошел хлопок газа. Травмы получили два человека, их госпитализировали.

Выяснилось, что один из работников во время ремонта повредил газовую трубу. Разрушений несущих конструкций нет, пожара не было. В смежной с помещением квартире разбились оконные стекла.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме в Волгограде