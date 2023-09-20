20 сентября, 08:51Происшествия
Взрыв произошел в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе
Отмечается, что в результате инцидента произошло обрушение третьего и четвертого этажей. К месту следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
Сигнал о хлопке на четвертом этаже в квартире по адресу улица Октябрьская, дом 10, поступил в 08:30 по московскому времени, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
В Единой дежурно-диспетческой службе агентству сообщили, что есть угроза обрушения конструкций на пятом и шестом этажах.
Как уточняет изданию МЧС по Московской области, при взрыве пострадал один человек.
До этого взрыв газа произошел в многоквартирном доме по улице Айвазовского в Советском районе Махачкалы. В связи с произошедшим из жилого здания эвакуировали 150 человек, включая 35 детей.
Газ взорвался в жилом доме в Канске
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