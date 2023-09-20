Взрыв произошел в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе

телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Хлопок произошел в девятиэтажном газифицированном доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Отмечается, что в результате инцидента произошло обрушение третьего и четвертого этажей. К месту следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

Сигнал о хлопке на четвертом этаже в квартире по адресу улица Октябрьская, дом 10, поступил в 08:30 по московскому времени, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Единой дежурно-диспетческой службе агентству сообщили, что есть угроза обрушения конструкций на пятом и шестом этажах.

Как уточняет изданию МЧС по Московской области, при взрыве пострадал один человек.



Ранее взрыв газа произошел в частном доме в городе Барабинске Новосибирской области. В результате он оказался разрушен, пострадали два человека.

До этого взрыв газа произошел в многоквартирном доме по улице Айвазовского в Советском районе Махачкалы. В связи с произошедшим из жилого здания эвакуировали 150 человек, включая 35 детей.

Газ взорвался в жилом доме в Канске