Два человека пострадали при взрыве газа в доме в Новосибирской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

Взрыв газа произошел в частном доме в городе Барабинске Новосибирской области. В результате он оказался разрушен, пострадали два человека, сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС РФ по региону.

"Сообщение о происшествии поступило в 13:18 (09:18 мск) 16 сентября. Первый пожарной-спасательный расчет прибыл к месту происшествия через две минуты после вызова. По прибытии пожарные обнаружили разрушение бревенчатого дома и возгорание. В течение пяти минут пожар удалось локализовать", – отметило ведомство.

По предварительным данным, мужчины получили травмы. Их доставили в больницу. Причина и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме по улице Айвазовского в Советском районе Махачкалы. В связи с произошедшим из жилого здания эвакуировали 150 человек, включая 35 детей.

До этого два человека погибли на месте при взрыве газа в жилом доме в Астрахани. Еще четверым понадобилась медицинская помощь.

Утечка газа произошла на АЗС в Северном Бутове