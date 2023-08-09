Четыре человека пострадали после взрыва газа в доме в Махачкале

Видео: телеграм-канал Baza

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы, травмы получили не менее четырех человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.

"В результате взрыва газа по улице Айвазовского пострадали как минимум четыре человека, среди них – двое детей", – говорится в сообщении.

Как пишет "Интерфакс", в доме выявили обрушения внутренних перекрытий в одном из подъездов с первого по пятый этаж. Под завалами могут оставаться люди, специалисты организовали поиски.

Видео: телеграм-канал Baza

Ранее стало известно о взрыве газа в доме № 38 на улице Адмирала Нахимова в Астрахани. В четырех квартирах произошло возгорание. Из здания эвакуировали 70 человек. В результате ЧП погибли двое.

Позже пожар ликвидировали. Минздрав региона сообщал о 12 пострадавших, двоих граждан госпитализировали с ожогами. Впоследствии число пострадавших увеличилось до 13. В доме, где взорвался газ, ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Астрахани