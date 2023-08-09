10:49Происшествия
Четыре человека пострадали после взрыва газа в доме в Махачкале
"В результате взрыва газа по улице Айвазовского пострадали как минимум четыре человека, среди них – двое детей", – говорится в сообщении.
Как пишет "Интерфакс", в доме выявили обрушения внутренних перекрытий в одном из подъездов с первого по пятый этаж. Под завалами могут оставаться люди, специалисты организовали поиски.
Ранее стало известно о взрыве газа в доме № 38 на улице Адмирала Нахимова в Астрахани. В четырех квартирах произошло возгорание. Из здания эвакуировали 70 человек. В результате ЧП погибли двое.
Позже пожар ликвидировали. Минздрав региона сообщал о 12 пострадавших, двоих граждан госпитализировали с ожогами. Впоследствии число пострадавших увеличилось до 13. В доме, где взорвался газ, ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.
Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Астрахани
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