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21:32

Происшествия

СК возбудил уголовное дело после взрыва газового баллона на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газового баллона на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – сказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, в результате происшествия пострадали двое мужчин, один из них от полученных травм скончался, второму оказывается медицинская помощь.

Инцидент произошел вечером 7 августа во время разгрузки баллонов в пункте приема черного металла в Ильменском проезде. Установление обстоятельств происшествия взяла на контроль столичная прокуратура.

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