Взрыв газа в Канске произошел во время замены трубопровода – СК

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Взрыв газа в жилом доме в Канске в Красноярском крае прозошел во время работ по замене трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Следствием установлено, что сегодня в квартире многоэтажного жилого дома по улице Каландаришвили города Канск при выполнении работ по замене трубопровода произошел хлопок бытового газа", – говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты.

В пресс-службе главка МЧС РФ по Красноярскому краю между тем добавили, что поле поступления сообщения об инциденте на место выезжали 38 спасателей и 14 единиц техники. Из пострадавшего здания эвакуировали 200 человек, из которых 20 – дети. Взрывом оказались повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери ближайших квартир.

Хлопок газа в пятиэтажке в Канске произошел во второй половине дня в пятницу, 4 августа. В результате пострадали 11 человек, семерых из них госпитализировали. К разрушению несущих стен взрыв не привел, а последовавшее за ним возгорание площадью 30 квадратных метров оперативно ликвидировали.

