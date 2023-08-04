Фото: телеграм-канал SHOT

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Канске в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

"В Канске полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили", – уточняется в сообщении.

Как заявляют в Минздраве региона, при взрыве пострадали 11 человек, семеро из них госпитализированы.

По информации издания, на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, уточняется информация о пострадавших.

Как заявили агентству в экстренных службах, разрушений в результате взрыва нет. Ударной волной выбило только стекла. Возгорание в жилом доме ликвидировано, пожарные убывают с места ЧП.

Ранее взрыв газа произошел на первом этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Вахитова в городе Нижнекамске в Республике Татарстан. Из здания после инцидента спасли девять человек, в том числе одного ребенка, еще 15 человек покинули дом самостоятельно.

Позднее следователи возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнекамске