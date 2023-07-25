Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнекамске

Фото: телеграм-канал "ВЕСТИ"

Взрыв газа произошел на первом этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Вахитова в городе Нижнекамске в Республике Татарстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что за взрывом последовало возгорание, которое к настоящему времени уже ликвидировано. Из здания после инцидента спасли девять человек, в том числе одного ребенка, еще 15 человек покинули дом самостоятельно.

По данным Минздрава республики, в результате происшествия пострадали два человека. Одного мужчину госпитализировали в Нижнекамскую центральную районную больницу, еще одной женщине было назначено амбулаторное лечение.

Мэр города Рамиль Муллин в своем телеграм-канале сообщил, что в связи со случившимся создан оперативный штаб. Сейчас на месте работают экстренные службы. Для жителей пострадавшего дома организован пункт временного размещения.

По факту инцидента проверку организовала Нижнекамская городская прокуратура. Ведомство намерено выяснить причины и обстоятельства ЧП, а также оценить соблюдение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

Как рассказал в беседе с телеканалом "360" один из очевидцев произошедшего, утром 25 июля он услышал громкий хлопок, после чего тут же встал с кровати, пошел посмотреть, что произошло, и увидел, как человека несут на носилках. Он предположил, что взорваться мог не газ, а самогонный аппарат.

Мужчина также утверждает, что после взрыва загорелось и соседнее здание. По его словам, к месту происшествия приезжали пожарные, полицейские и 11 машин скорой помощи. При этом, отмечает он, никто не паниковал, люди лишь стояли и смотрели на происходящее.

Другая очевидица поделилась, что в момент взрыва кормила животных. Она подняла голову, чтобы посмотреть в окно, и в этот момент ее ослепила вспышка света, после чего женщина сразу вызвала пожарных.

Ранее взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в городе Каспийске в Дагестане. Он привел к пожару на площади 50 квадратных метров. В результате происшествия пострадала одна женщина, ее госпитализировали.

