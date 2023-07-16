Два человека погибли после обрушения дома на севере Египта – СМИ

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Два человека погибли после обрушения восьмиэтажного дома в провинции Бухейра на севере Египта, еще девять пострадали. Об этом сообщает издание Al-Masry Al-Youm.

По данным СМИ, происшествие случилось в городе Рашид. Сейчас там организован поиск людей под завалами. Жертвами обрушения здания стали 38-летний мужчина и десятимесячный ребенок.

На территорию ЧП прибыли силы гражданской обороны и машины скорой помощи, вокруг дома создан кордон безопасности.

В прошлом месяце многоэтажный дом в египетской Александрии разрушился. В результате погибли девять человек. Генеральный прокурор Египта Хамада ас-Сауи поручил организовать расследование по этой ситуации. По информации прессы, египетская полиция задержала владельца одного из этажей и подрядчика.

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