В Китае 31 человек погиб в результате взрыва газового баллона в ресторане

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Взрыв баллона со сжиженным газом произошел в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом сообщает местное агентство Xinhua News.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из ресторанов городского округа Иньчуань в среду, 21 июня, в 20:40 по местному времени (15:40 по Москве). Причиной взрыва стала утечка сжиженного газа.

В результате случившегося пострадали 38 человек, 31 из них врачам не удалось спасти, оставшиеся находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о взрыве в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак. Дом, в котором произошел взрыв, полностью обрушился.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали 37 человек, 33 из них находятся в тяжелом состоянии, а оставшиеся четверо – в критическом.