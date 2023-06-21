Число пострадавших в результате взрыва в Париже увеличилось до 37 человек

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Количество пострадавших в результате взрыва в доме в пятом округе Парижа увеличилось до 37 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы МВД Франции Жеральда Дарманена.

Он уточнил, что 33 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а оставшиеся четверо – в критическом. Кроме того, двоих человек по-прежнему не обнаружили после взрыва. В данный момент спасатели проводят поиск под обломками обрушившегося здания.

О взрыве в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак стало известно вечером 21 июня. Здание, где это случилось, полностью обрушилось.

После взрыва в доме произошел сильный пожар, а в соседних зданиях были выбиты стекла. Жителей двух ближайших домов эвакуировали. Предварительно, взрыв был вызван утечкой газа.

Газ взорвался в жилом доме в Париже