Два человека пострадали в результате нападения с ножом в лондонской больнице

Фото: ТАСС/Zuma

В результате инцидента в больнице на северо-западе Лондона два человека получили ножевые ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление лондонской полиции.

В сообщении отмечается, что у одного из пострадавших травмы оцениваются как "опасные для жизни".

В полиции уточнили, что случившееся рассматривается как "инцидент, связанный с терроризмом". Нападавший мужчина задержан, ведется расследование произошедшего.

Правоохранители добавили, что больница закрывалась на небольшой период времени. Сейчас она работает в штатном режиме.

Ранее шесть человек, в том числе семилетняя девочка, пострадали в результате стрельбы у церкви в Лондоне. Согласно заявлениям полиции, по результатам первоначального расследования выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который скрылся с места преступления.

До этого в Париже мужчина открыл стрельбу в районе площади Республики, погибли два человека. Инцидент произошел рядом с курдским культурным центром на улице Энгиен. Полицейским удалось задержать стрелка. Им оказался 60-летний мужчина.

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