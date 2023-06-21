Пожар на месте взрыва в Париже локализовали

Фото: телеграм-канал Readovka

Пожарные локализовали возгорание на месте взрыва в доме в пятом округе Парижа. Спасатели ищут под обломками пострадавших. Об этом заявил префект парижской полиции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

Нуньес добавил, что о причинах взрыва пока говорить рано. Отмечается, что на месте работают 9 медицинских работников и 230 пожарных.

Как ранее сообщал телеканал, по меньшей мере 16 человек получили ранения. Семь человек находятся в критическом состоянии, еще девять – в тяжелом.

Взрыв прогремел около 16:55 (17:55 по московскому времени), информацию подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. По его словам, ЧП произошло на улице Сен-Жак в пятом округе Парижа. Здание, где это случилось, полностью обрушилось.

"На место происшествия выехала пожарная бригада. Пожалуйста, не мешайте им работать и избегайте этого района", – призвал министр на своей странице в Twitter.

По предварительной информации, взрыв был вызван утечкой газа. Ранее один из жителей пятого округа рассказал, что услышал сильный взрыв, а затем увидел черный дым и падающие обломки. Известно, что фасады нескольких домов обрушились, несколько соседних домов загорелись.

Газ взорвался в жилом доме в Париже