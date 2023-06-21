21 июня, 18:38Происшествия
Взрыв прогремел в пятом округе Парижа
Lliberation. ЧП произошло около 17:00 (18:00 по мск).
Один из жителей округа рассказал, что услышал сильный взрыв, а затем увидел черный дым и падающие обломки. Известно, что фасады нескольких домов обрушились, несколько соседних домов загорелись.
На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Правоохранители эвакуируют сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас.
По предварительной информации, взрыв был вызван утечкой газа. Граждан призвали избегать район происшествия. Есть данные о том, что один человек получил ранения. Об этом сообщил телеканал BFMTV.сообщалось, что взрыв произошел в одном из центральных районов Милана. Там воспламенились несколько автомобилей. В прессе писали, что взрыв повредил 6 квартир, 10 машин и 5 мотоциклов. Прокуратура Милана организовала расследование.
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