Два человека погибли при взрыве на шоколадной фабрике в Пенсильвании

Фото: ТАСС/Егор Алеев

На шоколадной фабрике компании RM Palmer в Пенсильвании в США произошел взрыв, как минимум два человека погибли. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает телеканал ABC.

Согласно данным органов правопорядка, пострадали еще по меньшей мере шесть человек. Семеро людей числятся пропавшими без вести.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. На фабрике начался пожар, как минимум один из корпусов частично обрушился.

Полиция ведет расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что в Техасе на заводе по производству химикатов и масел прогремел взрыв. Вслед за этим предприятие охватило пламя, пострадал один человек.

До этого сообщалось, что грузовой поезд с опасными веществами сошел с рельсов в Аризоне. ЧП произошло возле города Топок в округе Мохаве, недалеко от границы штата Аризона с Калифорнией и Невадой.

Поезд сошел с рельсов в американском Бостоне

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