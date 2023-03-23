Новости мира: взрыв прогремел на заводе по производству химикатов и масел в Техасе

В Техасе на заводе по производству химикатов и масел прогремел взрыв. Вслед за этим предприятие охватило пламя. Пожарным на данный момент удалось ликвидировать возгорание. В результате пострадал один человек, о его состоянии пока не сообщается. Местные власти предупредили об угрозах токсичного воздействия веществ. Однако предписания о защитных мерах местным жителям пока не поступали.



В американском Денвере неизвестный открыл огонь в старшей школе. Прибывшие на место полицейские обнаружили двух несовершеннолетних раненых. Они госпитализированы. Стрелок скрылся с места преступления.

В Эдинбурге ветер в порту опрокинул корабль сооснователя Microsoft, миллиардера Пола Аллена. Всего на борту судна RV Petrel было около полусотни человек. Завалившееся на бок 80-метровое судно применялось для исследования мест исторических кораблекрушений.

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