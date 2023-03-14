07:51Происшествия
Крупный пожар на складе локализовали в Симферополе
Фото: МЧС России
В Симферополе локализовали крупный пожар в складском помещении, передает пресс-служба МЧС РФ.
"В 07:23 пожар на складе в Симферополе локализован на площади 1 000 квадратных метров", – сообщили в ведомстве.
По данным спасателей, в результате возгорания никто не пострадал. К тушению пожара были привлечены порядка 30 человек и 7 единиц специализированной техники.
Накануне крупный пожар произошел на складе на улице Зеленой в городском округе Одинцово в Подмосковье. Площадь возгорания составила 4,3 тысячи квадратных метров.
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