Крупный пожар на складе локализовали в Симферополе

Фото: МЧС России

В Симферополе локализовали крупный пожар в складском помещении, передает пресс-служба МЧС РФ.

"В 07:23 пожар на складе в Симферополе локализован на площади 1 000 квадратных метров", – сообщили в ведомстве.

По данным спасателей, в результате возгорания никто не пострадал. К тушению пожара были привлечены порядка 30 человек и 7 единиц специализированной техники.

Накануне крупный пожар произошел на складе на улице Зеленой в городском округе Одинцово в Подмосковье. Площадь возгорания составила 4,3 тысячи квадратных метров.

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