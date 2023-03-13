Склад загорелся на площади более 4 тыс "квадратов" в Подмосковье

Фото: МЧС России

Пожар произошел на складе на улице Зеленой в городском округе Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Московской области огнеборцы ликвидируют пожар площадью 4 320 квадратных метров", – указано в сообщении.

У здания на площади 2 тысячи квадратных метров обрушилась кровля.

Данные о погибших и пострадавших уточняются. Специалисты МЧС России провели замеры воздуха и не обнаружили вредных веществ.

К тушению пожара привлечены 83 человека и 23 единицы техники, среди них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре в цехе по производству пластика в Подмосковье. Огонь распространился на площади в 5 тысяч квадратных метров, у здания обрушилась крыша. Пострадавших при пожаре не было.

До этого пожар произошел в Брянской области в здании с гостиницами и магазинами. Многофункциональное здание горело на площади 1,6 тысячи квадратных метров, тогда обошлось без пострадавших.

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