Пожар произошел в цехе по производству пластика в Подмосковье

Фото: МЧС России

Пожар начался в цехе по производству пластика в Подмосковье, его площадь составила 5 000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Цех расположен в Рузском городском округе по адресу: улица Майора Алексеева, дом 29, строение 101.

"Предварительно, площадь пожара на данный момент – 5 000 квадратных метров, произошло обрушение кровли", – указано в сообщении.

К тушению пожара привлекается 17 единиц техники и 55 человек, из них от МЧС 22 человека и 7 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в Подмосковье в районе поселка Развилка. Тогда на стройке жилого комплекса загорелось помещение на первом этаже.

До этого пожар произошел в одном из корпусов Главного управления МВД на Петровке 38. Четырехэтажное здание на данный момент находится на реконструкции.

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